Cuándo y dónde pasaron la primera noche juntos La China Suárez y Rusherking

Rusherking está, sin duda, en la cresta de la ola: su carrera está en pleno ascenso y se encuentra iniciando una relación amorosa con una de las mujeres más bellas de la Argentina, nada más y nada menos que La China Suárez.



Hace unos días se habían conocido imágenes de la flamante pareja saliendo de un hotel del barrio porteño de Recoleta. Tuvieron que salir caminando porque la grúa se había llevado los autos de ambos.





Pero eso pareció haberles importado poco, ya que dejaron de esconderse y ya se muestran muy enamorados, algo que nadie se podía llegar a imaginar ni cuando surgieron las primeras imágenes juntos en aquella fiesta post premios Martín Fierro.



Por su parte, Rusherking estuvo como invitado en el programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, quien, lógicamente, le preguntó por su sorpresiva historia de amor con la actriz.



“Yo estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Y eso acompaña a que estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien, la verdad, la paso muy bien. Y hace mucho no me sentía así”, confesó Rusherking.



“Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando toda la noche. Yo no sabía si avanzar o no porque de verdad soy muy respetuoso. No me gusta pasarme. Tampoco sabía mucho de ella”, contó sobre los primeros acercamientos con la China Suárez.





“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas y después empezamos a hablar. Después yo me fui a Madrid. Ahí la vi y ya estuvimos juntos. Después yo me volví a Buenos Aires”, reveló el cantante santiagueño de 22 años.



En ese momento, la periodista y conductora Cristina Pérez, también invitada al programa, le preguntó si la primera noche juntos había sido en Madrid o Buenos Aires. “Fue acá”, contó. “Como es conmigo me enamora mucho”, concluyó Rusherking.