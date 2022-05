Stravaganza, una superproducción que impresiona de principio a fin

Flavio Mendoza no mintió cuando, en diálogo con MDZ Online, aseguró que Stravaganza es “el show más impresionante que hay en la Argentina”. El espectáculo, que celebra su primera década, fusiona danza, acrobacia, canto, actuación, contorsionismo, humor y la dosis justa de emotividad. Además, tiene un asombroso despliegue tecnológico que potencia los grandes talentos que hay en escena.

Stravaganza, el espectáculo que cambió el teatro nacional argentino / Foto: LORRAINE CARRANO

A diferencia de sus anteriores shows, en este renovado espectáculo, Mendoza no quiso un segmento específico dedicado a hacer reír al espectador. Optó porque sea el humor el que lleve adelante la historia y quienes tienen a cargo esta tarea son Celeste Campos, Lula Rosenthal y Facundo Vivona. Ellos se ponen en la piel de tres intrépidos y ocurrentes personajes: el pasado, el presente y el futuro. El trío hace chistes sobre la verdadera edad del director, la cual no revelaremos y solamente la conocerán quienes vean Stravaganza, sus peleas mediáticas, sus abdominales, su llamativo color de pelo, entre otros. Si bien los tres están muy bien en sus papeles, Rosenthal, quien cautivó en el Cantando, Los Mammones y La Desgracia, sobresale.

Mendoza junto a Rosenthal, Campos y Vivona / Foto: LORRAINE CARRANO

Otro de los que se destaca es Facundo Mazzei. No solo se lleva los aplausos con sus coreografías sino que también sorprende al cantar y demuestra que es un artista integral. Hoy, Flavio tiene un gran desafío en sus manos: buscar un reemplazo para él. Como anunciaron en la función que realizaron en Mendoza, el pasado fin de semana, el joven da un paso al costado para enfocarse en su carrera musical.

Uno de los cuadros más ovacionados de Stravaganza es el dúo de cintas de Gisela Bernal y Mendoza. Como canta Lucila Juárez en vivo, la fuerza del agua inunda el alma de los presentes. La dupla, que brilló en la pista del Bailando por un sueño, desafía la altura y realiza acrobacias dentro y fuera de la enorme piscina ubicada debajo del escenario móvil. Un gran acierto del director fue convocar a la bailarina que estaba en España; es que cada vez que aparece en escena es imposible no mirarla.

Facundo Mazzei demuestra en Stravaganza ser un artista integral / Foto: LORRAINE CARRANO

El famoso barco colgante, del que tanto se habló en los últimos años, no podía no estar presente en este show y los artistas estremecen al público con las destrezas que realizan en el aire. Tampoco falta emotividad: casi al final, Flavio realiza un breve monólogo en el que repasa grandes momentos de su vida. Cuenta de su dura infancia y reflexiona: “¿Quién se iba a imaginar este presente? Pasé de ser un chico de circo a bailarín, luché contra molinos de viento y me convertí en padre. ¿Quién se iba a imaginar que la vida iba a cambiar tanto para bien? No saben el alivio que tengo de haber decidido quién quería ser”. El público lo aclama.

El vestuario de Stravaganza 10 años es impresionante y atrae al igual que las pantallas gigantes que proyectan distintas imágenes durante las casi dos horas que dura el espectáculo. La superproducción mantiene expectante al público en su silla de principio a fin y no sólo entretiene y hace reír, sino que también invita a los espectadores a disfrutar del presente que, en definitiva, es lo único seguro, porque el pasado quedó atrás y lo que viene, es un gran misterio.