La importante decisión que tomará Amber Heard tras la sentencia del juicio con Johnny Depp

Amber Heard se encuentra transitando un juicio por difamación que inició su ex esposo Johnny Depp. La demanda alcanza un total de USD 50 millones. En este contexto, la actriz de 36 años planea mudarse a California una vez que se conozca el fallo. Tras los últimos alegatos, se espera que el jurado anuncie su veredicto la próxima semana.

Heard y su hija Oonagh se mudarán a una propiedad de USD 1 millón. Una fuente cercana a la actriz reveló al diario británico The Mirror: "A Amber le encanta pasar tiempo en el desierto. Es el único lugar donde puede alejarse de todo. Está realmente conectada con la comunidad artística de allí", indicó el informante sobre los motivos de la decisión que tomó la estrella de Hollywood.

En el último día del juicio, la actriz de “Aquaman” dijo: “Quizás es fácil de olvidar, pero soy un ser humano”. Sentada en el estrado, también denunció que sufre amenazas de muerte por parte de los fans del actor. “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días”, dijo Heard. “La gente quiere poner a mi bebé en el microondas”, afirmó.

Recordemos que Depp demandó a su ex esposa a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post donde se describe a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico". Por su parte, Heard presentó una contrademanda solicitando USD 100 millones de indemnización.

"Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico. He vivido con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad", declaró el actor. Además, Depp calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su ex esposa como "descabelladas".

"Para el señor Depp este caso nunca se ha tratado de dinero", dijo el abogado del actor, Benjamin Chew. "Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido los últimos seis años".