El testimonio de Kate Moss que complica la situación de Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp

Kate Moss fue otra de las celebridades que dieron testimonio en el juicio que protagonizan Johnny Depp y Amber Heard. De forma virtual, este miércoles, la modelo y ex pareja del actor fue consultada por los hechos ocurridos en la década del noventa, cuando la pareja se encontraba de vacaciones en Jamaica. Según había declarado Heard, el actor la había empujado por las escaleras. En este contexto, Moss brindó una versión completamente opuesta, negando rotundamente que eso haya sucedido.

"Salíamos de la habitación y Johnny lo hizo primero que yo. Hubo una tormenta y cuando salí me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", comenzó declarando. Luego agregó que Depp rápidamente la cargó para llevarla a la habitación y que buscó asistencia médica. "Él nunca me empujó, pateó o arrojó por las escaleras", expresó la actriz desde Inglaterra.

Recordemos que Moss no formaba parte de la lista de testigos en el juicio. Sin embargo, fue Amber quien la mencionó en su declaración del martes 17 de mayo manifestando que recordaba que, durante una de las discusiones que mantuvo con Depp en 2015, él golpeó a Whitney, hermana de la actriz, quien se encontraba cerca de unas escaleras. "Instantáneamente en mi cabeza pensé en Kate Moss y el incidente de las escaleras", declaró.

Fue entonces que Benjamin Chew, uno de los abogados del equipo legal de Johnny, llamó a Moss como testigo y la interrogó acerca del incidente.

Posteriormente, la jueza llamó a Depp a la banca de los testigos y su defensa lo interrogó acerca de la versión de Heard y los eventos que Moss describió. El actor manifestó que ella "convirtió la anécdota en un incidente muy feo, y que todo ocurrió en su mente".

Además, apuntó directo contra uno de los abogados de la actriz. "Se lo haré fácil al señor [Benjamin] Rottenborn. Amber tomó la historia y la transformó. Jamás hubo un momento en que empujara a Kate por las escaleras".

"Es horrible escuchar las acusaciones atroces de Amber contra mí. Es ridículo, humillante, doloroso, salvaje, brutal y cruel", concluyó el actor.