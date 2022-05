La decisión de Guido Kazcka que preocupa a Telefe y la tele argentina

Guido Kazcka ha logrado ganarse el reconocimiento de ser uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Hace algunas horas dialogó con en el programa Pasa Montagna en Radio Rivadavia donde habló de todo y los escándalos no tardaron en aparecer.

Primero comenzó a hablar sobre la situación de Argentina: "Todos tenemos un día en el que nos sentimos muy frustrados, muy impotentes. Hay otros días que pensamos que la cosa puede mejorar de algún modo. Yo tengo tendencia a pensar para adentro, qué cosa puedo hacer yo lo mejor posible".

"Enojarme obviamente también me pasa con lo de afuera, con los políticos, pero tengo más tendencia a mirar hacia adentro. Tiene que ver con laburar, no quejarse, tratar de cumplir la función que uno tiene y no pelear, o enojarse. Porque en definitiva, aquellos que tenemos cosas para valorar, tenemos que tener una buena actitud", agregó.

Y continuó: "Dicho esto, a veces me levanto y digo lo que deben decir muchos: ´Nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a estar bien´. Y otras veces pienso mejor. Pero trato de ser cauto con la opinión, por el sentido de no enervar. Ninguno tenemos la solución. Cada uno tiene en este país la razón que perdió el otro".

Fue entonces que habló de su carrera: "Estoy orgulloso, hice muchas cosas que no me hubiera imaginado, logré y aprendí muchas cosas que ni siquiera estaban en mi ambición y me sigue pasando. Estoy muy contento de hacer tanto tiempo lo que me gusta y seguir haciéndolo".

Como si fuera poco, le consultaron sobre las posibilidades de que abandone a El Trece por Telefe. A lo que respondió: "Pero en los canales se convive más respetuosamente de lo que la gente se puede imaginar. Hay mucho mito o tal vez puede pasar... hay algunas veces que hubo algunas cosas, pero en general es bastante respetuoso el ambiente".

"No lo creo, estoy muy bien en El Trece, ja. Si lo escribiste, borralo", le lanzó entre risas Guido Kazcka al periodista que lanzó un titular del conductor y su gran paso del canal del sol al canal de las tres pelotas. Y es que, cabe recordar que ambos cambiaron varias estrellas.