Las burlas que sufrió Rodrigo de Paul por el apasionado baile de Tini Stoessel con otro hombre

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se volvió de las más polémicas en el último tiempo. Los famosos comenzaron su romance y todo parecía ir bien, los rumores crecían cada vez más. Sin embargo, los escándalos aparecieron cuando las fechas de la separación con Camila Homs no coincidían.

Fue Yanina Latorre quien contó la historia detrás de las polémicas: "Durante la Copa América, en la que estuvo 45 días de concentración, él se dio cuenta que no la amaba más a Camila. En agosto, cuando ella llega a Madrid, ahí deciden separarse. No hay peleas, no hay terceras en discordia, él se desenamoró".

"Se conocen por Instagram, en octubre, se empezaron a seguir, porque tenían amigos en común. Intercambiaron mensajes, pero todo muy light. Él viene a la Argentina en noviembre a jugar un partido y ahí compartieron un asado de amigos, se conocen por primera vez cara a cara, fluyó, se pasaron los teléfonos”, agregó.

Y continuó: "Él la visitó en su casa como para volverla a ver, porque no pueden salir. Se vieron dos veces. Habían quedado que en diciembre ella iba a ir a Madrid, pero le agarró covid". Sin embargo, tan solo meses atrás Tini Stoessel había sido vinculada en rumores de romance con Manuel Turizo.

"Lo que nadie te contó es que en la grabación de este clip hubo una marca personal porque decían que a Tini le encanta Turizo. Grabaron y los cuerpos estaban muy encendidos. Turizo tiene una novia que se paró durante toda la grabación para hacer marca personal a metros de la escena, para evitar que a Turizo se le piante algo", contaron en Socios del Espectáculo.

Como si fuera poco, en el día de ayer, y a poco de haber blanqueado su romance con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul compartió un tierno mensaje hacia su novia. El jugador de la selección posteó una foto de la pantalla de su computadora esperando que se inicie el show de su pareja. "Dale che, ¿cuánto falta?", escribió.

Sin embargo, lo que parecía ser un tierno momento entre novios, se convirtió en una escándalo y en el centro de burlas. Y es que, durante su concierto, Tini cantó con Manuel Turizo y bailaron muy pegados, cuerpo a cuerpo. Mientras que él la agarraba por la cintura, Stoessel se le acercaba más.

Los memes contra Rodrigo de Paul no tardaron en aparecer. "Ciérrenle el stream a De Paul", "Rodrigo de Paul viendo el live ahora cómo Tini y Manuel cantan prácticamente frotados", "Menos mal que no fue porque entre Manuel y Beele fue suficiente para de Paul", "El bullying a De Paul en la concentración de Argentina después del temita con Manuel Turizo se puede ver desde acá"; fueron algunos de los mensajes.