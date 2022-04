Guido Kaczka reaccionó ante las repetidas ausencias de Nicole Neumann en Los 8 Escalones del Millón

Guido Kaczka se refirió a Nicole Neumann y sus reiteradas ausencias a Los 8 Escalones del Millón (El Trece). Durante una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), el conductor fue sincero y dijo que las faltas de la modelo están pautadas.

Todo comenzó cuando la panelista Luli Fernández le preguntó: "Con lo exigente que sos, ¿no te enojaste nunca por la cantidad de veces que faltó Nicole?". "¿Falta? No, no falta", respondió Guido entre risas. "No es eso. Yo la verdad es que soy bravo con los programas y hago mucho. Entiendo que hay gente que se organiza distinto con los trabajos", reflexionó.

"Nicole tiene los días que va y los que no", aseguró. "Está contemplado entonces", consultó la panelista. "Bueno, alguna vez... sí, pero puede pasar", respondió Kaczka.

Luego, Adrián Pallares sumó: "Hoy no te va a ir, porque tiene el tema de Urcera con el accidente". "¿Cómo hoy no va a venir?", se mostró sorprendido Guido y le envió un audio en plena nota. "Nicole, querida. Estoy acá en vivo en Socios y en la radio al mismo tiempo, con todo lo que pasó con Urcera espero que esté todo bien. ¿Hoy venís?".

Recordemos que Urcera protagonizó este domingo un durísimo accidente durante la primera serie clasificatoria. Según el parte médico, el novio de la modelo sufrió una distensión de ligamentos en una rodilla y un trauma en la clavícula.

El jefe médico del Turismo Carretera, Rodolfo Balinotti, fue el encargado de llevar tranquilidad a todos. "Está bien, compensado y lúcido. Tiene una distensión de ligamento interno de una rodilla, un trauma en la clavícula derecha donde ya tiene una fractura y lo vamos a tener una hora en la sala médica, antes de llevarlo a hacer un estudio de la parte costal. Lo demás está todo bien", comentó.

Mientras tanto, Nicole también utilizó sus redes. En un breve video, se la ve a la modelo manejando. "Yendo por ti, Mi amor @Manurcera", dando a entender que se encuentra viajando hacia La Pampa.

Horas más tarde, agregó: "Ya juntos para cuidarte. Que susto", junto a una foto donde se puede ver las manos estrechadas de la pareja.