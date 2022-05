Diego Ramos habló de las críticas al programa de Florencia Peña: "Yo trato de que no..."

Desde que Florencia Peña debutó con su programa “La Puta Ama”, por la pantalla de América, no paran de lloverle críticas y cuestionamientos por el contenido y la forma de hacer humor, que algunos consideran que atrasa.



Las redes sociales fueron epicentro de esas criticas feroces, pero también expresaron su desaprobación periodistas como Jorge Lanata y Marina Calabró, quienes fueron muy duros con la conductora.



A pesar de las críticas, el ciclo continúa adelante y uno de los partícipes, Diego Ramos, salió a opinar acerca de los comentarios, en su mayoría desfavorables, que recibió el programa desde su estreno.





“A mí me gusta mucho la Florencia, entre comillas, liviana, graciosa, emocional, que fluctúa del humor a la emoción. Yo trato de que no sea tan combativa al cohete algunas veces porque Florencia, más allá de ser una gran actriz, es muy buena conductora y te va llevando por distintos lugares”, comentó el actor en diálogo con el programa Agarrate Catalina.



“A veces también hay que combatir, pero Florencia es mucho más que eso y lo está demostrando”, agregó Diego Ramos, sobre la actitud que, en ocasiones, adopta la actriz ante tantos cuestionamientos.



“En una televisión tan violenta y tan politizada, me parece que viene bien un poco de humor para irse a dormir. El humor es subjetivo y no a todo el mundo le causan gracia las mismas cosas”, opinó Diego Ramos.





Por último, habló de los “haters” de las redes sociales, aquellos que dedican la mayor parte de su tiempo a despotricar sobre lo que otros hacen. “La crítica bien te la re contra banco, se escuchó y el programa cambió. Me llama la atención la violencia o la sobredimensión de un programa de televisión”, comentó.



“Entiendo que no te guste algo porque a mí tampoco me gusta todo. Y entiendo la crítica, no me molesta. Pero no entiendo la violencia. Entiendo que Florencia es una persona muy pasional que también genera pasiones”, cerró el actor.