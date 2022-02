Diego Ramos habló de Fabián Gianola y pidió que se lo escuche: "Nunca vi que..."

Diego Ramos siempre da la cara. En todo momento. Los buenos, los malos, los tristes, los de alegría… Y, a su manera, dice su verdad. Esta vez, el galán sorprendió al hablar de Fabián Gianola, en la mira de todo el mundo.

Ramos asegura que está en uno de los mejores momentos de su carrera, pero no todo es color de rosa para él: Ramos se encuentra mal por la relación que desde hace varios años tiene con Fabián.

El actor de Otro Corazón fue acusado gravemente por mujeres que trabajaron con él por sobrepasarse con ellas, y casi todas contaron la forma de actuar que lo deja en muy mala postura.

Ramos se sorprendió de que acusaran tanto a su amigo, pero lejos de defenderlo, alentó a las mujeres que si les ha ocurrido algo que sigan denunciando, como ocurre hoy en día.

"Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él, nunca vi que él tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas, a mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron”, comentó el ex protagonista de Violeta.

Al referirse al tema, Diego dejó algunas palabras de sabiduría: “Creo que siempre hay que escuchar a las mujeres y también hay que escuchar la voz de la persona que quiere defenderse".

“Varias veces escuché cosas de él, pero no viví nada raro, ni que se sobrepasara verbalmente. Bienvenido sea que las mujeres hablen, expongan y denuncien y está bueno que la otra parte de la cara y exponga lo que pasó, lo que vivió”, sentenció para cerrar el tema del conductor.

Pero no todo fue sobre Gianola, sino que Diego se metió en otro tema muy fuerte: el caso Juan Darthés, con quien también supo trabajar. Hace un tiempo, Juan fue acusado de cosas muy graves por varias actrices, pero se destacó el caso de Thelma Fardin y el avance del juicio.

"Él no es una persona que se fue del país y no dio la cara como otros. Él dio la cara, entonces tiene que tener la posibilidad de ser escuchado", comentó sobre su colega y los ataques que ha sufrido últimamente.