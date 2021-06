La sincera reflexión de Diego Ramos sobre su participación en el fracaso de TV Nostra

El repentino final de TV Nostra (América) tras estar solo dos meses en pantalla, generó todo tipo de repercusiones. Más allá del fracaso del conductor Jorge Rial en su paso del mundo del espectáculo a la actualidad política; lo que llamó la atención fue que los panelistas del ciclo se enteraran de la decisión horas antes del anuncio del periodista frente a cámaras.

En este sentido, Diego Ramos, diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), y se mostró arrepentido por haber participado en la propuesta.

Sobre el abrupto final del envío, Ramos enfatizó: “Estaba anonadado porque me enteré una hora antes, nos habían convocado a una reunión. No estaba enojado ni molesto, estaba sorprendido”. Sobre la situación económica en la que quedó, el artsita expresó: "Yo tenía tres trabajos, estaba haciendo teatro y lo tuvimos que parar por la pandemia, estaba en Cortá por Lozano, de donde me fui para empezar este programa, y en la radio, que sigo, pero me quedé sin ese sueldo. Por suerte, soy una persona muy organizada. Tenía tres sueldos y de repente tengo uno”.

Luego, Ramos disparó una sincera reflexión su participación en el fallido programa de América. “Decidí irme de un lugar en el que estaba todo genial, todo bien. Yo entendí que tomé una decisión muy errada porque a mí me contrataron para hacer un gran show televisivo, un programa de humor y actualidad y no fue eso. TV Nostra iba a ser un programa ameno y humorístico. Creo que a Jorge lo vencieron las ganas de hacer política y de involucrarse en la realidad nacional. Desde ese lugar, estoy arrepentido”, sentenció.