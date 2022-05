Coldplay suma una octava fecha en River: a cuánto quedó del récord y quién lo tiene

Luego de haber agotado siete estadios de River en tiempo récord, los cuales se realizarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2 y 4 de noviembre, Coldplay confirmó una octava fecha en el marco de su gira mundial "Music Of The Spheres Tour". El nuevo show se realizará el sábado 5 de noviembre en el icónico estadio de Nuñez.

Los tickets para esta nueva fecha se pondrán a la venta este martes 31 de mayo a partir de las 10 de la mañana a través de All Access. Los precios serán los siguientes: $8000, en la platea alta Sivori; el campo tendrá un valor de $10.000, mientras que la platea media Sivori $12.000 y las plateas altas $12.500. Por su parte, la platea asciende a $13.500, la platea preferida $19.000 y el campo delantero $19.500.

Luego de su última visita, en el marco de la exitosa gira "A Head Full Of Dreams" (que comenzó en Argentina en 2016 y finalizó acá también un año después, en 2017), los británicos presentaron "Music Of The Spheres World Tour", la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

El furor por la banda liderada por Chris Martin marca un nuevo precedente en la historia de los shows en vivo en nuestro país, superando a The Rolling Stones y a Soda Stereo, reafirmando el estrecho vínculo entre la banda y el público argentino luego de haber elegido a Argentina como destino de apertura y cierre de su última gira.

Recordemos que hasta ahora el récord en el país lo mantiene Roger Waters. El exlíder de Pink Floyd llenó nueve estadios de River en marzo de 2012 en el marco de su imponente gira "The Wall Live". Aquella fue una serie maratónica de un espectáculo fastuoso, desarrollada en el Monumental los días 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18 y 20 de marzo del citado año.

Waters durante una de sus nueve noches en River.

La gira se pensó como una celebración del 30° aniversario de la edición del mítico disco de Pink Floyd, pero su éxito categórico hizo que el tramo sudamericano llegara casi tres años después.

El paso de Waters por el monumental generó la venta de 500 mil tickets y dejó muy atrás a sus otras apuestas en el país: un solo show en Vélez en 2002, como parte de la gira "In the Flesh"; dos shows en River en 2007, para revisar en totalidad "Dark Side of the Moon"; y dos shows en el estadio Único de La Plata en 2018 y en el marco del "Us + Them Tour".