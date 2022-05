Sofía Gala enfrenta rumores de romance con un reconocido actor

Todo parece indicar que un nuevo romance está por confirmarse en el mundo del espectáculo. Según reveló Maite Peñoñori en Intrusos, Sofía Gala y Juan Gil Navarro estarían comenzando un apasionado romance. Ambos actores protagonizan actualmente la obra Closer, junto a Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti.

Según contó Peñoñori, a los artistas se los vio juntos el domingo al. mediodía paseando al perro de la hija de Moria Casán, en las inmediaciones de su domicilio. Luego de acompañar a la mascota, los artistas entraron al departamento de ella, donde se refugiaron el resto del día. Además, informó que Dante y Helena, los hijos de la actriz, se habrían quedado con el padre.

Juan Gil Navarro, Carolina Peleritt, Gonzalo Valenzuela y Sofía Gala.

"Estuvieron juntos ayer. Me contó una persona que los vio. Ella paseando al perro, lo pasearon juntos, entraron a la casa de ella y me contaron eso; que el romance es muy incipiente", detalló la panelista, y se mostró sorprendida por la pareja. "No me los imaginaba juntos", agregó.

Cabe señalar que la última pareja que se le conoce a la actriz fue el músico Ezequiel Fernández. Antes, sus parejas más importantes fueron el también músico Diego Tuñón de Babasónicos, con quien tuvo a su primera hija, Helena, y Julián Della Paolera, con quien se casó en 2012 y juntos fueron padres de Dante.

Sofía Gala y Juan Gil Navarro.

En cambio, de la vida sentimental de Juan Gil Navarro se conoce muy poco. Sin embargo, él mismo contó que estuvo casado dos veces: durante cuatro años con Malena Toia, entre 1999 y 2003, y con Natalia Litvack, con quien pasó por el registro civil en 2006. Luego de 12 años de matrimonio, se divorció en 2018.