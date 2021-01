Tras contraer coronavirus, el particular pedido de Juan Gil Navarro

En las últimas semanas, se comenzó a ver un rebrote de casos de coronavirus en la Argentina. Uno de los afectados fue el actor Juan Gil Navarro quien, a pesar de que siempre se ha destacado por mantener un bajo perfil, decidió hacer público lo que le está ocurriendo en estos días y dejar un claro mensaje para sus fanáticos.

En su cuenta de Instagram, donde lo siguen cerca de 400 mil personas, compartió un pequeño video con una contundente reflexión. "El 22 de diciembre pasado me detectaron covid y por eso necesité hacer dos cosas. Una, en principio es agradecer a toda la gente del Hospital de Clínicas, donde me realizaron el hisopado, y especialmente al doctor Gonzalo Lamas, que me siguió durante todos estos días, que afortunadamente pude pasar aquí en mi casa", indicó al comienzo del clip.

"Lo segundo, no es un agradecimiento, es una advertencia o un testimonio: no es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses", expresó frente a la cámara.

"Es un virus muy fuerte. Yo tuve la suerte de que los primeros seis días fueran nada más que una fiebre intensa, pero he tenido picos de 38, 38.5, que fueron serios y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas y tuve la suerte, luego de esos seis días, de estar bien. Todavía, sin embargo, no siento el gusto ni tengo olfato. Pero he tenido muchísima suerte, hay otra gente que no la tiene", continuó.

"En vistas de lo que ocurre y que es de dominio público con esta creciente segunda ola, lo que quería pedir por favor es que se cuiden, que se cuiden mucho. Cuidarse no significa dejar de existir, significa hacer lo que uno tiene que hacer tomando todas las precauciones del caso y usando el sentido común. Se viene una segunda ola, difícil, dura, esto todavía tiene para un rato más con o sin vacuna, y esto no tiene que ver con apoyar a ninguna gestión ni nada de esas pavadas", indicó.

"Este virus es real, es concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales, y de todas las grietas. Así que por favor te pido que no subestimes esto y que lo tomes en serio y que por favor te cuides mucho porque es un virus que no tiene ningún tipo de lógica. Y a lo largo de estos días y tirado en la cama me daba cuenta de cómo a veces uno cree que sabe mucho más que la gente que sí sabe y que da la información, así que cuídense, mucho", cerró.