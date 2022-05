Revelan un particular detalle del accionar de Jorge Lanata durante su aislamiento tras dar Covid positivo

Hace algunos días, se dio a conocer que Jorge Lanata dio positivo de coronavirus. Tras la alarma por su salud, ya que debido a su historial médico es paciente de riesgo, se supo que que el conductor trasnsita la enfermedad sin síntomas ni complicaciones. De hecho, la periodista que lo reemplaza al frente del ciclo radial del periodista, reveló cómo sigue su colega.

Durante el pase entre los programas de la mañana de Radio Mitre, Eduardo Feinmann preguntó por la evolución de Jorge Lanata, y Jesica Bossi, quien está a cargo del ciclo se despachó con un llamativo comentario.

“Lanata está súper bien. Se hace un test cada 10 minutos porque quiere volver; está encerrado, pero está perfecto”, comentó la comunicadora sobre el particular accionar de su compañero. Mientras que Feinmann agregó: “Yo me hice un test de PCR este viernes, porque me empecé a hacer la cabeza, pero me dio bien”.

Antes del positivo de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio también había anunciado que contrajo coronavirus, justo después de la celebración de la boda junto al conductor.

Si bien Lanata inicialmente dio negativo, días después un test confirmó la infección por lo cual tuvo que suspender su viaje laboral a Miami.

La encargada de dar la noticia de la enfermedad de Jorge Lanata fue Jesica Bossi. “No está Lanata, está muy bien, perdió el invicto. Venía como nadie surfeando la ola de Covid. Ahora está en su casa, está bien, tranquilo. Esperemos que el lunes haga su aparición”, dijo hace algunos días la periodista.