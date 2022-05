Luis Ventura contó detalles del incendio que sufrió su ex esposa, que se salvó de milagro: “Mi hijo me dijo que…”

Un descuido, o una negligencia en una instalación. Un hecho fortuito que casi desencadenó en una tragedia horrenda y que sumió en la desesperación y en un episodio de terror a Estelita Múñoz, la exesposa de Luis Ventura. Una noche que jamás olvidará.

La panelista de Crónica TV atravesó una situación que no imaginaba y que aconteció en su habitación, cuando un velador ubicado en el respaldar de la cama recalentó la tela y comenzó a sacar chispas. Así se generó un humo, mientras la mujer dormía, que pudo hundirla en la asfixia.

Estelita se animó a narrar todo lo que sucedió en su hogar y contó: “Hace unos días yo estaba en mi cuarto, y encendí un velador que no lo tengo sobre la mesa de noche, sino en la pared y el respaldar de la cama da justo sobre uno de los veladores…que se ve que calentó el cuero y se empezó a quemar".

Con lágrimas en sus ojos, Múñoz continuó con la explicación en el aire de Crónica: "El humo que largaba me adormeció, no me di cuenta y me debo haber quedado dormida en ese momento. Había tanto humo que ni sabía de dónde venía, pero cuando giré la cabeza vi que del respaldar salía humo. No fuego, sí chispa”.

Hasta que la ex de Ventura aseguró que recibió una ayuda sensorial, la intervención de un ángel que la socorrió en el instante aciago. “Algo del destino, que yo supongo que es mi madre, hizo que yo me despertara con un fuerte dolor de cabeza", reveló.

Respecto a la reacción que tuvo apenas recobró la conciencia, Estelita detalló: “Me salvé de milagro porque estaba como medio paralizada y no reaccionaba, pero después mojé una toalla y la puse sobre el respaldar pero se calentaba. Yo estaba sola, eran como las dos de la mañana”.

Atento a todo el revuelo y la visibilidad que adquirió el hecho, Luis abordó el tema en su participación diaria en A la tarde, el ciclo de América que conduce Karina Mazzocco. “Mi hijo Nahuel me dijo que tuvo un accidente, a propósito de haberse quedado dormida…pero no sé mucho, me llegó esto el día de hoy”, sostuvo.

Por su parte, Cecilia Caramelito Carrizo acotó: “Lo qué pasa es que la goma espuma del respaldar es muy inflamable”. De ese modo, Luis cerró con un paralelismo: “Lo qué pasó es como en Cromagnon con la media sombra. La gente caía asfixiada antes que quemada”.