Qué dijo Estelita Muñoz sobre la posibilidad de volver a casarse

Si hay alguien que la pasó muy mal en 2014 fue Estelita Muñoz. En ese momento, la panelista de El Run Run del Espectáculo se enteró que su ex, Luis Ventura, mantenía una relación paralela con Fabiana Liuzzi y que además, había tenido un hijo con ella. La noticia la dejó devastada. Sin embargo, hoy la panelista volvió a apostar al amor y no tiene problemas en demostrar su gran felicidad en todos lados.

Estelita Muñoz y Luis Ventura

"Yo estoy muy bien, he vuelto a ser feliz. En un momento me daba vergüenza salir a la calle, pero gracias a Dios esa etapa se terminó. Ahora estoy feliz, alegre. Igual mi familia me hizo sentir de nuevo, mis hijos por sobre todas las cosas, también mi hermana y mi hermano, mis sobrinos. Ellos me hacen sentir de nuevo que estoy viva y soy una gran mujer, entera. Yo la paso bien", señaló frente a las cámaras de Crónica TV.

Y al ser consultada por Lío Pecoraro, el conductor del ciclo, sobre sus ganas de afianzar la relación y de la posibilidad de volver a casarse, manifestó: "Me encantaría".

Estelita Muñoz

Hasta el momento, Estelita no ha revelado la identidad de su nuevo amor y de él se conoce muy poco. Lo que si sabe es el vehículo que maneja. Tiempo atrás, en el programa televisivo del que ella forma parte, contaron: "Hay alguien, que a la señora Estela Muñoz le cuida las espaldas, y con mucho amor. Es un caballero que la acompaña hace tiempo, que tiene una camioneta negra, y que ha cambiado la estructura de la vida de Estelita, claramente para bien".

Y ella, pícara, en ese entonces, manifestó: "Yo les digo que no la van a ver nunca porque en mi casa tengo cocheras y puede entrar la camioneta. Además, mis hijos me ven tan bien que están felices de la vida, como yo de ellos. Todo lo que a mí me hace feliz, les gusta y están conmigo como yo con ellos".