Viviana Canosa enfrentó los rumores de romance con el presidente de Uruguay: “Me parece un tipo….”

Siempre polémica, con un espíritu de generar controversias, de esquivar lo protocolar y asumir riesgos tan profundos, que la sumergen en actitudes nocivas para su propia imagen. Viviana Canosa se las ingenia para construir momentos candentes y picantes todos los días.

Desde su viraje rotundo, ese con el que abandonó el tratamiento de la farándula para meterse en la arena política, aunque sin perder su toque glamoroso, la periodista sorprende hace varios años con el tenor de sus afirmaciones, con sus dichos subidos de tono.

Viviana se muestra como en la edificación de una personalidad, no le escatima a las opiniones fortísimas, en las que puede prodigar insultos hasta personas con investidura como la del presidente de la Nación. Justamente, este fin de semana le dedicó palabras tremendas.

En una entrevista en la revista del Diario El País de Uruguay, disparó sin eufemismos lo que piensa del primer mandatario de Argentina y exclamó: "Alberto Fernández es un mentiroso, un pelotudo y un hijo de p*ta”. Una frase que replicó rápidamente el universo de las redes.

Pero eso no es todo, en consonancia con un rumor que se alimentó hace unas semanas, que refería a una posible química con Luis Lacalle Pou, el presidente del país oriental, Canosa se animó a soltar su percepción como hombre del político charrúa.

De ese modo, la comunicadora reconoció que el dirigente le despierta ciertas sensaciones, dado que lo definió como: “Me parece un tipo atractivo”. Una descripción peculiar, que adquiere otro tamiz por la magnitud del medio en el que la expresó, con tremenda influencia en Uruguay.

Por otra parte, Luis Ventura abordó esta teoría de un lazo entre Viviana y Lacalle Pou y en un móvil con Socios del espectáculo reconoció: "No la quiero meter a Canosa en un quilombo, pero los uruguayos me están llamado para que confirme eso y yo no lo puedo confirmar".

Aunque ese momento, Viviana trató de quitarle corporeidad al asunto: "A Lacalle Pou lo entrevisté el año pasado en la pandemia por Zoom, no lo conozco personalmente y desde la pandemia que no voy a Uruguay. La última vez que fui, estuve en Rocha haciendo un retiro espiritual".