La escandalosa pelea de Viviana Canosa con un político que terminó a los gritos

Un momento de tensión se vivió ayer viernes en A24 cuando la conductora Viviana Canosa echó, literalmente, al exembajador argentino en México y Perú, Jorge Yoma, de su programa en rechazo a las opiniones que el político expresó a favor del Gobierno de Alberto Fernández.

El lamentable cruce sucedió tras una amplia charla en la que Yoma se encargó de defender al Gobierno de Alberto Fernández y causó la indignación de Viviana, que suele criticar con dureza a la actual administración del Estado nacional.

La escalada no paró y se extendió al intercambio entre los panelistas. Por este motivo, Viviana Canosa tomó la decisión de pedirle a Yoma que se retire del estudio por causa de sus opiniones y de la actitud “cínica” que le adjudicó la conductora de Viviana con vos.

“Quiero decir algo, me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro”, dijo Viviana.

“Hay gente que se suicida, que perdió sus pymes. Hay gente que se siente estafada, hay gente que se siente una mierda. Los chicos se quedaron sin educación. 200 mil pibes no van a volver al colegio. Los pibes fuman paco. (Gildo) Insfrán, ni hablar. El norte, ni hablar. En San Juan no tienen clases, les pagan poco a los maestros”, esbozó.

“No me importa que a vos te moleste que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente durante dos años de este gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo”, apuntó más tarde quien es una de las principales críticas del actual Presidente.

“Lo lamento, realmente nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. No puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. La Argentina es impune y no soporto más a los Yoma de la vida”, siguió.

“Entonces, de verdad, te agradezco de todo corazón pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. Te agradezco, con todo respeto, no quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros”, declaró la periodista.

“La señora @vivicanosaok me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo… Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención…”, respondió, vía Twitter, el político.

“Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca… Espero recupere su estabilidad emocional… Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por té de yuyos serranos…”, finalizó.