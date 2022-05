Video: Viviana Canosa se enojó con un invitado y lo echó en vivo

Un momento muy tenso se vivió este viernes en los estudios de A24 cuando la conductora Viviana Canosa echó de su programa al ex embajador argentino en México y Perú Jorge Yoma, quien se encontraba defendiendo al Gobierno de Alberto Fernández.

Yoma se cruzó con el cantante El Dipy, quien también estaba de invitado en el programa, y provocó el enojo de Canosa al justificar las acciones del Gobierno.

"Quiero decir algo, me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente que en los dos años de este gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo", aseguró Canosa.

Fue entonces cuando Yoma se sacó el micrófono y se retiró del estudio riéndose de la insólita situación mientras Canosa lo seguía increpando.

"Hay gente que se suicida, que perdió sus pymes. Hay gente que se siente estafada, hay gente que se siente una mierda. Los chicos se quedaron sin educación. Los pibes fuman paco. (Gildo) Insfrán, ni hablar. El norte, ni hablar. En San Juan no tienen clases, les pagan poco a los maestros. Entonces, de verdad, te agradezco de todo corazón pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente", agregó la conductora.

"Te agradezco, con todo respeto, no quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros", completó Canosa mientras el riojano miraba de reojo. "Violento... ¿Me vas a pegar?", le preguntó con ironía el exsenador. "No, de ninguna manera. Violento por el tono y por tu cinismo. Tenés un nivel de cinismo que yo no lo voy a permitir, ni con el Dipy, ni con nadie, ni con el pueblo", retrucó la conductora.

"Lo lamento, realmente nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. No puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. La Argentina es impune y no soporto más a los Yoma de la vida", cerró Canosa.

#Hilo

La Sra @vivicanosaok me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo…



Y cuando me fuí siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy



Sinceramente, les agradezco semejante atención…

(…) — Jorge Yoma (@NegroYoma) May 28, 2022

Yoma, por su parte, hizo su descargo en Twitter y criticó en duros términos a la conductora. "Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca… Espero recupere su estabilidad emocional… Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…", ironizó Yoma.

Y completó: "Y al amigo y compañero Carlos Campolongo que estuvo calculando mi edad, tengo 68 añitos Todavía cantamos…".