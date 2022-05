Jorge Yoma se burló de Viviana Canosa tras ser echado de su programa

Un momento de extrema tensión se vivió este viernes en los estudios de A24 cuando la conductora Viviana Canosa echó de su programa al ex embajador argentino en México y Perú Jorge Yoma, quien se encontraba defendiendo al Gobierno de Alberto Fernández.

Yoma se cruzó con el cantante El Dipy, quien también estaba de invitado en el programa, y provocó el enojo de Canosa al justificar las acciones del Gobierno.

Tras la polémica, Yoma se descargó en redes sociales, donde se tomó con humor lo ocurrido y criticó en duros términos a la conductora de A24.

"La Sra @vivicanosaok me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo… Y cuando me fuí siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy Sinceramente, les agradezco semejante atención…", inició su descargo Yoma.

Y continuó: "Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca… Espero recupere su estabilidad emocional… Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…".

"Y al amigo y compañero Carlos Campolongo que estuvo calculando mi edad, tengo 68 añitos Todavía cantamos…", cerró Yoma, quien se tomó con humor lo sucedido.

Luego el ex senador nacional le contestó a un tuitero que le preguntó cómo hizo para mantener tanta templanza en el momento de extrema tensión que se vivió en los estudios de A24.

"As-sâlam alaykum (Paz entre vosotros), dicen mis paisanos Abrazo!", fue la irónica respuesta del político peronista.