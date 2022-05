Amber Heard y la abogada de Johnny Depp protagonigaron un tenso cruce: "Tus mentiras han sido..."

En los alegatos finales del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la actriz protagonizó un tenso cruce con la abogada de su expareja, quien no dudó en pedirle a la artista que se calle en más de una oportunidad.

“Comencemos a hablar del tema y por qué. Tus mentiras han sido expuestas en infinidad de veces acá ante el mundo”, deslizó Camille Vasquez, la representante legal de Depp. Por su parte, Heard retrucó contundente: “No he mentido en nada de lo que he dicho aquí”.

La discusión entre la actriz y la letrada fue escalando hasta generar la incomodidad del jurado presente. La defensora de Johnny Depp recordó que el día que Amber Heard había interpuesto la denuncia por violencia doméstica contra el actor, utilizando la comentada foto del moretón que tenía su rostro. Acto seguido, la abogada compartió imágenes de su contrincante sonriendo y sin la marca del golpe en la cara, capturas que habrían sido tomadas poco después de su acusación.

Poco después, cuando Vasquez le pidió a Heard precisiones sobre el lugar donde aconteció la supuesta violación con una botella por parte de Depp, la artista dudó ante una fotografía en la que se ve una botetlla en el piso.

La situación llegó a su punto más álgido cuando la actriz intentó darle algunas explicaciones a la jueza y al jurado sobre los datos que figuran al costado de las imágenes. Allí la abogada expresó tajante: “Señorita Heard no hay preguntas pendientes de responder, le agradecería que no presentara un argumento ante el jurado”.

La ex de Johnny Depp deslizó entonces visiblemente molesta: “Lo siento, pensé que me habías preguntado al respecto”. Mientras que la letrada retrucó filosa: “No, no te pregunté nada”.