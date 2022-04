Amber Heard acusa a Johnny Depp de un aberrante acto de agresión sexual en la apertura del juicio

La apertura del esperado y escandaloso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard está arrojando impactantes declaraciones. En las primeras instancias del procedimiento, la actriz acusó a su expareja de un aberrante acto de agresión sexual, mientras que el astro de Hollywood niega tal cargo y asegura que se trata de una difamación.

El juicio está basado en una demanda que Johnny Depp inició contra Amber Heard por una nota que ella publicó en 2018 en The Washington Post, los abogados que defienden al actor aseguran que dicho texto insinuaba falsamente que Depp abusó física y sexualmente de Heard mientras estaban casados. Además, alegaron que las acusaciones de la artista perjudicaron la carrera del popular protagonista de la saga Piratas del Caribe.

Por su parte, los abogados de Amber Heard intiman a Johnny Depp, alegando que su defendida sufrió todo tipo de golpes y que el actor la “agredió sexualmente con una botella”, según informa E! News.

Esta semana en el juicio, Elaine Bredehoft, una de las representantes legales de la actriz, afirmó que Heard fue retenida en 2015 en una casa en Australia y abusada durante tres días. “La apoyó contra la barra. Le tiró botellas. La arrastró por el suelo con los cristales rotos. La golpeó. Le dijo que la odiaba. Y luego la penetró con una botella”, relató la letrada.

Los representantes de Depp negaron tales hechos. “Estas acusaciones ficticias no se hicieron al comienzo de las acusaciones de Amber en 2016 y solo surgieron convenientemente años después, cuando fue demandada por difamación porque afirmó en su texto que era víctima de violencia sexual. Las palabras son claves en las demandas por difamación y es interesante que esta acusación vino solo después de eso. Esto sigue el patrón de sus afirmaciones elaboradas y falsas, que han cambiado y evolucionado con el tiempo con el propósito del impacto al estilo de Hollywood que Amber ha dominado y utilizó dentro de un movimiento social serio para lograrlo (refiriéndose al Me Too)”, argumentó ante el jurado la abogada Camille Vásquez, en representación de Johnny Depp.

La abogada continuó su defensa esgrimiendo: “En 58 años de su vida, Depp nunca ha sido acusado de violencia por una sola mujer y nadie en Hollywood o en el mundo tenía motivos para creer que era un abusador, hasta que la señora Heard lo acusó públicamente”.

Además, los defensores de Depp aseguraon que la violenta fue Heard. “Ella le tiró cosas, lo golpeó y le dijo que era un cobarde, que no era lo suficientemente hombre porque no quería pelear con ella. Lo humillaba, le gritaba y él trataba de calmarla. Esto se repetía constantemente. Trató de lidiar con eso huyendo, como lo había hecho cuando era niño, pero eso solo la enfurecía. Ella y sus abogados te contarán historias de horribles abusos. Están diseñados para ser explosivos”, expresaron.

Entre los testigos que declararon en estos días, se destacan las palabras de la heramana de Johnny Depp, quien aseguró que Amber Heard entró a una oficina en la que el actor estaba sellando un trato con Dior y según ella pasó lo siguiente: "Amber entró y preguntó si nos estaba interrumpiendo, le dijimos que no. Johnny le dijo a Amber que acababa de tener una reunión con Dior y que estaban interesados en él. Su reacción a eso fue de incredulidad y disgusto. Ella dijo: ‘¿Dior? ¿Por qué Dior querría hacer negocios contigo? Son clase y estilo, y eso no lo tienes tú’. He oído sus insultos muchas veces. Ella lo llamó viejo, gordo”.

Depp y Heard se conocieron en 2011 y se casaron cuatro años después. La dupla de artistas se separó en 2016, cuando ella presentó una orden de alejamiento por violencia doméstica contra él, a quien acusó de abuso sexual.