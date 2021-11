Sin fin: la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Deep tiene un nuevo capítulo por adulteración de pruebas

La batalla legal entre Johnny Deep y Amber Heard lejos de terminar ha recrudecido en estos días. El actor interpuso una demanda contra su ex esposa después de que ella escribiera un artículo en diciembre de 2019 para un peiódico muy conocido en el cual se presentaba como víctima de violencia doméstica.

Johnny Deep sostiene que Amber Heard realizó una manipulación de las fotos que ella presentara como prueba de que el actor la habría agredido. Por este motivo el tribunal accedió a peritar el celular de la actriz y modelo estadounidense, con fotos sobre las supuestas agresiones recibidas por Deep.

El abogado de Johnny Deep expresó que la policía de Los Ángeles no aceptó esas imágenes como prueba de ninguna lesión evidente en Amber Heard. Según la versión del actor, su ex esposa y sus amigos fabricaron las fotografías para realizar las acusaciones en su contra .

Esto lo hicieron para obtener una restricción de acercamiento emitida contra Johnny Deep, que previniera el contacto con su ex esposa; con el objetivo de usarla en favor de Amber Heard a la hora de llegar a un acuerdo de divorcio de siete millones de dólares. El equipo especializado que apoya y acompaña al actor dijo que las imágenes no tenían metadatos, por lo que el experto no podía verificar los detalles.

Imagen: Instagram Johnny Deep. fan

Ante esta situación de presunta adulteración de pruebas por parte de Amber Heard; el vocero de los especialistas contratados por Johnny Deep expresó: "La investigación preliminar muestra que varias de las fotografías han pasado por una aplicación de edición fotográfica llamada Photo 3 que puede manipular fácilmente las imágenes, como por ejemplo, mostrando moretones donde realmente no los había".

Imagen: Instagram Amber Heard