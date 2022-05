Zaira Nara quiso ser picante con Ángel de Brito y el conductor la ubicó con una tajante frase

Zaira Nara le dio un móvil en vivo a LAM (América), y en el comienzo de la nota con Ángel de Brito, la modelo amagó con ser picante con el conductor, y él la ubicó con una tajante frase.

“Espero que me traten igual de bien que a Tini”, bromeó con ironía Zaira Nara, en referencia a la entrevista que le hicieron desde el programa a la cantante, sin preguntarle absolutamente nada sobre su situación sentimental. Lejos de quedarse callado, Ángel de Brito retrucó contundente: “Cuando llenes seis Hipódromos te preguntamos como a Tini”.

Sin embargo, luego del filoso ida y vuelta, el periodista le preguntó a la entrevistada por qué no está haciendo televisión. “Este último tiempo me volví muy casera”, se sinceró Zaira Nara, a la vez que confirmó que en este momento no está contratada por ningún canal a pesar de que le han llegado ofertas muy interesantes.

Luego, Ángel de Brito le propuso integrarse como panelita en LAM, y la modelo respondió categórica: “Me pasa que no tengo los ovarios necesarios. No podría hacer el laburo que hacen ustedes. Me costaría mucho porque de verdad es muy difícil”.

Luego, para graficar las complicaciones que tiene con cuestionar a los famosos, Zaira explicó: “Me han pasado pavadas, como cuando estaba en Morfi y de repente me puse a criticar un vestido, por decir algo porque desde la cucaracha te dicen ‘metele más pimienta’, y me quedé mal. Me angustian esas cosas”.

Finalmente, cuando Ángel de Brito le insistió sobre la idea de un retorno a la panatalla chica, Zaira Nara contó que por ahora está dedicada al trabajo con su marca, y al cuidado de sus dos hijoks.