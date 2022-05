Johnny Depp hizo una estremecedora confesión sobre su luna de miel con Amber Heard

En el polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el actor confesó un estremecedor espisodio sobre su luna de miel en el Orient Express. Nuevamente, el artista se mostró como víctima de la violencia de su expareja con un testimonio que sorprendió a todos.

En las imágenes que les fueron mostradas a los integrantes del tribunal, se lo ve a Johnny Depp con un ojo morado en su luna de miel. “La señora Heard me golpeó. Había momentos en los que era muy agradable, muy bonito. Y luego había momentos en los que algo se había vuelto insatisfactorio para ella, y empezaba a despotricar”, detalló el astro de Hollywood sobre aquel viaje en tren con Amber Heard.

En tanto que la semana pasada, la actriz dio una versión totalmente distinta sobre su luna de miel. “Era un coche cama pequeño y estrecho, y había dos camas, una a cada lado. Me tenía contra la pared mientras él estaba de pie en el suelo, entre las camas, y yo estaba en la cama medio de rodillas, medio de pie, tratando de quitarme sus brazos de mi cuello. Y me apretó el cuello contra el vagón durante lo que me pareció un tiempo muy largo”, había declarado Heard.

De esta manera, Depp y su expareja vuelven a contrastar en sus testimonios sobre violentos episodios, como aquel en el que él perdió la punta de su dedo.

En su alegato contra Amber Heard, Johnny Depp pronunció de manera enfática: “Es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia, de violencia sexual, que ella me atribuye, de las que me acusa. No creo que a nadie le guste tener que abrirse y decir la verdad, pero hay momentos en los que uno simplemente tiene que hacerlo porque la cosa se ha ido fuera de control. Horrible. Ridículo. Humillante. Doloroso. Salvaje. Inimaginablemente brutal. Cruel. Y todo falso. Todo falso. Ningún ser humano es perfecto, pero nunca he cometido agresiones sexuales o abusos físicos. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, lo sé, pero no importa lo que pase. He llegado hasta aquí y he dicho la verdad”.

Para este viernes, se esperaban las conclusiones del juicio con la ronda de testigos ya completa. A partir de ahora, el jurado se retirará y deliberará para llegar al esperado veredicto, que no tendrá el carácter de sentencia firme y se espera que el proceso tenga nuevos capítulos de apelaciones.