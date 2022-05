El video de la agresión física de Matilda Blanco a Martín Salwe en El hotel de los famosos

En El hotel de los famosos los personajes van mutando. Pero desde que empezó el show de Canal 13 el que se mantiene siempre arriba y es uno de los más criticados por la gente es Martín Salwe, quien fuera notero de Marcelo Tinelli en varios de sus programas.

El galán desde esta semana está pasándola muy mal, ya que con el ingreso de Silvina Luna (con quien coqueteó) su historia de amor con Emily Lucius quedó envuelta en tirantes. Y también hay que sumarle las declaraciones de Marian Farjat, quien reveló que la acosó en un auto hace unos años. ¡Alto escándalo!

Con el reingreso de los participantes por el repechaje, Matilda Blanco estaba siendo parte del staff y al servirle café en el desayuno a los huéspedes decidió mostrarse de una manera polémica. A la hora de darle a Salwe, que estaba esperando su turno, la experta en moda decidió darle un golpe en la cabeza a Martín y lo amenazó: "Para que se te cure la estupidez".

Hay que recordar que cuando los dos estuvieron dentro del programa se dijeron de todo y la historia estuvo a punto de terminar de la peor manera. "Se mere lo peor este chico", dijo Matilda.

La otra riña de la noche de Blanco fue con Sabrina Carballo, que forma parte de la "familia". En el mismo momento que ingresó al hotel, Matilda fue contra ella: "Vos sos una mosca muerta".

"¿Qué me dijiste Matilda, mosquita muerta? No, esto no va a a quedar así. No me faltes el respeto, sos una maleducada", replicó Sabrina, muy enojada por la situación.

"¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi? Anda a llorarle a Chanchi por lo que te dije. Ella tira una piedra y cuando el otro se la devuelve, le va a llorar a Chanchi, mosca muerta", sostuvo Matilda. "Matilda, te lo vuelvo a repetir, no me faltes el respeto, no me digas mosquita muerta porque yo no soy ninguna mosquita muerta", contestó Sabrina.

"Mirá como la tocas un poquito y sale lo peor de ella. Peléate conmigo por lo que te hago a vos, no por lo que le hago a Tincho, que es un imbécil, me acabo de arreglar con él y te metés. Estás en todos lados, tómatela, fuera de mi vista", cerró Blanco.