Conocido conductor opinó del escándalo de Facundo Arana y Romina Gaetani

En los últimos días, Romina Gaetani y Facundo Arana se posicionaron en el centro de todas las miradas luego de que ella lo acusara de violento. El actor optó por cerrar sus redes sociales y dio a conocer que Fernando Burlando es quien lo representará en este conflicto.

Muchos salieron a opinar y a dar sus puntos de vista y quien no pudo quedarse al margen fue Rodrigo Lussich. En Socios del Espectáculo, programa que conduce junto a Adrián Pallares en eltrece, expresó: "Pasa mucho con grandes figuras, qué hay colegas, tanto en la actuación como en el periodismo, que ‘las esperan’. Y, cuando viene el palazo, todos tiran más patadas en el piso".

Y continuó: "Este parece ser el caso de Arana que ha tenido, hay que decirlo, sus idas y vueltas, más allá de lo de Maju Lozano, algún entredicho con Griselda Siciliani, con Julio Chávez, Pepe Soriano…y bueno, algunos se callaron y ahora resurgen a partir de lo de Gaetani".

Rodrigo Lussich

Pallares, acotó: "Todo el mundo tiene derecho a pedir un abogado, por otro lado, tal vez, con una disculpas a Gaetani, qué tal vez malinterpretó, las cosas se calmarían".

Lussich, destacó: "Sobre todo el pedido de disculpas debería ser puesto en el contexto de alguien que tiene registro de la situación, pero él usa una frase muy particular, no somos analistas de esa naturaleza, pero desde lo periodístico el textual es fuerte, porque dice ‘no tengo registro de haberle dicho eso’, porque entonces no niega haberlo dicho y si lo dijo no lo registró, lo cual lo hace más grave, porque decirle a una mujer ‘put* falopera’ y no tener registro, no es algo que ayude a aliviar la situación".