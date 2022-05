La prudente palabra de Agustina Cherri tras las acusaciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana

Tras las polémicos dichos de Romina Gaetani sobre Facundo Arana, a quien acusó de haber sido violento con ella en más de una ocasión, la actriz Agustina Cherri habló de su experiencia con el actor en Chiquititas, y fue muy prudente a la hora de referirse a la polémica entre sus colegas.

Invitada al programa Socios del Espectáculo (El Trece), Cherri aclaró de antemano: "Opinar así de un tema es difícil porque uno no estuvo ahí". A su vez remarcó que Gaetani "no diría una cosa así si no fue lo que pasó".

En tanto que sobre su experiencia laboral con Arana, Agustina Cherri detalló: "Conozco a Facundo desde hace añares, trabajé muchísimo con él. Y lo que te puedo decir es que nunca viví una situación ni personal ni lo vi".

En ese momento, para recalcar su postura frente a este cruce, la invitada expresó: "Pero esto no quiere decir que esté poniendo en duda lo que dice Romina".

Cuando le preguntaron a Agustina Cherri si le sorprendió la acusación de Romina Gaetani contra Facundo Arana, la actriz contestó: "A ver, qué sé yo, no sé la relación de ellos, es muy complejo. Porque opinas de estas cosas y después dicen ´lo defiende a Facundo y la acusa'... Creo lo que cuenta Romina si es lo que vivió pero por otro lado te digo jamás viví una situación así con Facundo".

Finalmente, cuando le consultaron a Cherri si Gaetani alguna vez habló con ella sobre lo sucedido con Arana, ella aseguró: "Compartimos grabaciones, comidas pero nunca lo compartió conmigo".