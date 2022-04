Agustina Cherri explicó cuál fue la causa por la qué se enamoró de Tomás Vera, viejo amigo de Marcela Kloosterboer

El 2021 fue un gran año para Agustina Cherri, quien se puso al hombro La 1-5/18, la producción de Pol-Ka que se empezó a grabar en plena pandemia y que significó la vuelta de la ficción argentina a la televisión.

Además, la actriz tomó muchísima relevancia gracias a la fama que logro su talentosa hija Muna y la posibilidad que tuvo la joven de ir a estudiar unas semanas a New York. Con todo ese año de emociones a cuestas, visitó el piso de LAM (América TV) y habló de todo sin filtros.

Agustina Cherri recorrió su año, las fuertes escenas que protagonizó con Esteban Lamothe, el detrás de escena de la ficción, la relación con sus hijos y hasta sus relaciones con algunas parejas anteriores como Nicolás Cabré y Gastón Pauls, padre de sus dos hijos mayores.

En ese marco, la ex Chiquititas se refirió pro primera vez a Tomás Vera, el hombre con quien comparte la vida hace ocho años y con quien tiene una hija en común, Alba, de dos años.

Agustina conoció a Tomás a finales de 2014 en la boda de su amiga personal Marcela Kloosterboer. Desde ese entonces y tras un primer beso que coronó aquella romántica ocasión, comenzaron a salir sin pensar en aquellas primeras citas en lo que se iba a convertir la relación.

“En el casamiento a Marcela la llevaban de un lado a otro y en un momento se dio cuenta que algo pasaba. Se veía una ondita. Lo agarró y le dijo: ‘Mi amiga es espectacular, tiene dos hijos que no sabes lo que son. Los vas a amar’. Fue espectacular porque pasó todo ahí en el momento”, contó Cherri en alguna ocasión sobre aquel primer momento.

Seguido de eso, la actriz reveló que fue lo que le llamó la atención de aquel joven al que calificó como “todo lo que estaba buscando”: “Estaba separada, sola, no quería saber nada con nada y apareció. Es una persona que no tiene nada que ver con el medio y no quiere saber nada con esto, pero tiene un empuje en el que me apoya que es una cosa rara por no ser del medio”.

Pero eso no fue todo, además la actriz aseguró que juntos lograr ensamblar una familia que también incluye a Pauls, el padre de sus hijos mayores. “Yo veía esto de Luciano Castro y Sabrina Rojas, nosotros también compartimos todo. Cenas, encuentros, las fiestas, cumpleaños de los chicos. Lo que pasa es que no lo compartimos en las redes. Tomás realmente es quien acompaña todo esto y el que lidia entre todos como mediador. Es un conciliador total”, aseguró Agustina Cherri.