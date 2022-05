Carmen Barbieri humilló a Jorge Rial con un planteo demoledor: "Hace cuánto que comés..."

Este jueves, Carmen Barbieri arremetió nuevamente contra Jorge Rial y lo detruyó con una humillante acusación. El conductor había reiterado en un móvil que gracias a él la capocómica no fue a la cárcel por un problema impositivo. Ella no se quedó callada y lo aplastó con un contundente descargo.

"Esto a él le sirve. Lo hace para estar vigente. No está vigente. Está totalmente desaparecido", sentenció con dureza Carmen Barbieri sobre Jorge Rial.

Luego, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) sentenció: "Cuando Rial dice '¿quién se creen los artistas? ¿Quiénes son los artistas?'. ¡Somos los que te damos de comer, Rial! ¿Hace cuánto que comés de nosotros? Y qué bien vivís, porque hacés muy bien tu trabajo".

Pero eso no fue todo. Barbieri fue por más en su alegato contra Rial y sostuvo: "Está bueno que él se meta con todas las personas que quiere la gente porque, entonces, tiene otra vez cámara. Y otra vez lo esperan a la salida de la radio. Si no, no lo esperan ni los perros en la puerta. Hace un programa de radio, no se le ve la cara. No sabemos si está con barba, si es Papá Noel. O le tiene que pasar algo, como su separación, para que la gente hable. O tiene que hablar mal de alguien que le va a contestar".

Hace algún tiempo, Carmen Baribieri había acusado a Jorge Rial de hacerla echar de canal América, y ahora la artista parece no tenerle ningún tipo de temor al periodista. "Que diga de mí lo que quiera. Pero que diga la verdad, siempre. Cuando decís que yo iba a ir presa, no. Esto a él le sirve. Lo hace para estar vigente. No está vigente. Está totalmente desaparecido. Ojo que la radio es lo más grande que hay. Es mágica la radio. Pero no hay nada más maravilloso que la tele", remarcó.

En tanto que recientemente Jorge Rial le hizo frente a las acusaciones de Carmen Barbieri, argumentando: “A Carmen la echaron sola de América Tv porque le iba mal. Un día me llamaron y me dijeron que la iban a meter presa por evasión de impuestos, yo llamé a la gente de AFIP y se lo evité. Pero eso no cuenta para Carmen, lo lamento”.