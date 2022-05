El llamativo comentario de Jorge Rial sobre el estado de Marcelo Tinelli tras la ruptura con Guillermina Valdés

Entrevistado por un móvil de LAM (América), Jorge Rial hizo un llamativo comentario sobre la situación actual de Marcelo Tinelli tras la ruptura con Guillermina Valdés.

"Cuando me enteré de todo, hablé con Marcelo. Bueno, son ciclos… No me sorprendió, pero porque a veces te pasan cosas en tu vida y se engarza todo, y esos son los finales", reflexionó Rial sobre su impresión al conocer la noticia de la separación de Tinelli y Valdés.

Además, Jorge Rial confesó que habló con Gustavo Yankelevich sobre el final de la relación de su colega colega en su ciclo radial. "Lo hablamos y me decía: 'Cuando tenés los planetas mal alineados... No sé cómo aguantó tanto tantos quilombos...'. San Lorenzo, la tele que no fue un buen año y cuando tenés los planetas mal alineados, se te viene el alud y no lo podés parar. Lo digo por experiencia. Creo que Marcelo tendría que reordenar”, opinó el periodista sobre el presente de Marcelo Tinelli.

A su vez, tras el distanciamiento del astro de ShowMatch con Guillermina Valdés, Rial tuvo una charla con él. "Hablamos bastante con Marcelo, yo lo escuché y lo noté bien. Igual, yo tampoco entiendo no entiendo cómo aguantó. Fue todo muy duro, una detrás de la otra", deslizó el exlíder de Intrusos (América).

Finalmente, Jorge Rial hizo una llamativa reflexión. "Estamos los dos para salir. Yo le dije ‘¿vamos a Sunset?’. Y me respondió ‘no está más, pelot…’. Yo no sabría por dónde empezar. Si salimos Marcelo y yo, daríamos vueltas con el auto como dos pelot… No sé... ¿Por dónde arrancamos? ¿Te vas a bajar una aplicación? ¿Vas a tirotear gente por Instagram? ¡Dale, somos grandes!", reconoció.