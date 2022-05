Marcelo Tinelli analiza irse del país: los motivos de la posible decisión

Marcelo Tinelli viene atravesando un complicado momento tanto en lo profesional como en lo sentimental. Luego de un 2021 que marcó su regreso a la televisión tras la pandemia de covid, su performance de audiencia con Showmatch fue de las peores de su carrera. A esto, se le suman los problemas en la presidencia de San Lorenzo de Almagro, el club de sus amores. Finalmente, su separación de Guillermina Valdés, tras nueve años de relación.

En este contexto, Tinelli se convenció que cumplió un ciclo y que hay que barajar y volver a repartir. De ahí que no haya asistido a la última entrega de los Premios Martín Fierro 2022 y ahora comience a pensar en proyectar el mismo camino que inició Susana Giménez radicándose en Punta del Este, Uruguay.

Según informó Luis Ventura en Primicias Ya, Tinelli empezó a analizar la invitación del gobierno oriental y los beneficios impositivos que le brindaría radicarse en el país vecino. Desde allá organizaría los programas que se pondrán al aire en la televisión argentina, uno de los cuales contará con su conducción.

No sorprende la decisión. En un contexto de gran efervescencia mediática, estar relajado en Uruguay parecería ser la mejor opción para el empresario y conductor.

Recordemos que uno de los proyectos que conducirá Tinelli será Canta Conmigo Ahora, una versión local de All Together Now, un certamen internacional de talentos que se destaca por tener un jurado integrado por 100 personas. Para convocar a esa cantidad de nombres, el conductor quiere a una pareja de famosos: su hija Cande Tinelli y al cantante Coti Sorokin.

En una entrevista para un medio de Rosario, Tinelli confirmó que continúa su contrato con El Trece. "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", anunció el animador.

Además, contó algunos detalles del formato que quiere para Showmatch. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo.