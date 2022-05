Jorge Rial arremetió contra Susana Giménez con una dura acusación

En un movil con LAM (América), Jorge Rial analizó distintos puntos relacionados con la reciente entrega de los premios Martín Fierro y aprovechó la ocsasión para arremeter contra Susana Gimiénez con una dura acusación.

Cuando el cronista le preguntó a Rial: ¿Quién es la diva número uno para vos, Jorge?", el conductor no dudó en responder: "Mirtha es la número uno. Porque una diva no es solamente la luz, es el ejemplo. Mirtha tiene 95 años. Sigue laburando, en la pandemia se la bancó, la respetó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no put... al país. Para mí es la gran diva, lejos. Más que Susana".

Pero eso no fue todo, Jorge Rial deslizó una fuerte acusación contra Susana Giménez. "Susana no me gusta lo que dice, cómo lo dice, me parece despectiva. Se ca... en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros", cuestionó el exlíder de Intrusos (América).

Luego, sobre la decisión de Susana de hacer teatro en Uruguay, Rial presagió: "Le va a ir mal en el teatro en Uruguay. Allá siempre a los argentinos les va mal. Es su elección y está bien, pero está un poco zarpada".

Por otro lado, al opinar sobre los premios Martín Fierro, Jorge Rial expresó: "La verdad, no me provoca nada. Los premios son repartidos, para quedar bien con todos. Están los premios que da el canal directamente. Después, que le den unos aros a Mirtha... desprolijo. Intrusos se merecía un reconocimiento".