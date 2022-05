El emotivo homenaje de los Martín Fierro a Mirtha Legrand, Susana Giménez y Diego Maradona

Los Martín Fierro son los premios más importantes de la televisión argentina. Se llevaron a cabo en el Hotel Hilton ubicado en el barrio de Puerto Madero. La presencia de los famosos fue lo más importante de la alfombra roja y si bien estuvieron presentes algunos que no tuvieron nominaciones, son figuras que siempre fueron parte del medio.

Susana Giménez y Mirtha Legrand son dos grandes íconos de la televisión argentina y por supuesto que estuvieron presentes en la nueva edición de los premios. Las divas no fueron nominadas en esta ocasión pero informaron que tendrían un homenaje por sus años de trayectoria.

El primer homenaje fue el de Susana debido a sus 35 años en la televisión. La famosa obtuvo el Martín Fierro de brillante. Luego de un emotivo video donde se mostró el recorrido de su carrera, la blonda se subió al escenario muy emocionada y con la voz un poco quebrada dio su discurso.

"Los amo a todos. No soy de emocionarme y ahora estoy emocionada. Chiqui, parezco vos. No puedo creer todo lo que hice, es mucho pero se me pasó volando pero disfruté mucho. Qué divino, tiene brillantes de verdad. Brindo por todos y sean felices", confesó Susana Giménez.

Mientras que Diego Armando Maradona quien partió en el 2020 también tuvo su homenaje en vivo donde junto al show de Valeria Lynch mostraron un resumen de la vida del Diez. Si bien dijeron que Dieguito subiría en representación de los hijos, nada de eso pasó y quien obtuvo más atención de la cámara fue Claudia Villafañe.

El homenaje a Mirtha Legrand decepcionó a mucho ya que solo se trató de un discurso que dio la diva: "Me afectó bastante estar 300 días sin salir por la pandemia, lo llamé al Dr. Facundo Manes y le dije que quería volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? Que trabaje".

"Muchas gracias. Me han hecho muy feliz esta noche, les agradezco muchísimo, me vienen a saludar y me dicen cosas lindas y me encanta”, confesó a corazón abierto.