La irónica respuesta de Jorge Rial cuando le preguntaron si le paga a sus novias

En medio de rumores de reconciliación con su ex, Jorge Rial tuvo un ida y vuelta con sus seguidores en la red. Fiel a su estilo, el conductor respondió las preguntas sin filtro de los usuarios, y hasta se permitió un comentario irónico cuando le consultaron si le paga a sus novias.

"¿Seguís separado?", quiso saber algún internauta. A lo que Rial respondió categórico: "Sí. Estoy separado". En tanto que cuando preguntaron si actualmente se encuentra en pareja, el conductor remarcó: "Nooooo".

Sin ocultar los comentarios más incómodos, Jorge Rial le contestó al seguidor que sugirió que le paga a sus novias. "Sí. Pero por suerte ya saqué un plan de pagos. Ahora las voy a sacar por sorteo o licitación. Y si hay ahora 12 le entro", ironizó. "¿Cómo está tu corazón?", sumó otro fan. "Tranquilo. En paz. Latiendo a mi ritmo", contestó el periodista.

Siguiendo la línea de la situación sentimental de Rial, otra persona preguntó: "¿Te reconciliaste con Romina?". "No. Pero tampoco estamos peleados. Somos familia. Más allá de este presente lejos uno del otro", aclaró el exlíder de Intrusos (América). Y minimizó el hecho de que Romina Pereiro no haya compartido un comentario afectuoso que él publicó en la red. "No lo sé. Tampoco es necesario. Está todo bien", expresó.

Finalmente, cuando una seguidora le propuso: "¿Querés casarte conmigo?", Jorge Rial concluyó categórico: "¡No me caso más!".