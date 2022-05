Jorge Rial tildó a Marcela Tinayre de "nefasta" tras sus dichos sobre los argentinos

Jorge Rial cuestionó duramente a Marcela Tinayre luego de las declaraciones que realizó la conductora en LAM (América) sobre cómo votan los argentinos. "Aprender a votar, me parece que es algo fundamental", expresó la hija de Mirtha Legrand.

Además, cuestionó las multitudinarias marchas y cortes que se ven a diario en la ciudad. "Eso no es libertad, no es por decisión propia que ha ido toda esa gente. Me gustaría que la gente tenga libertad de moverse de otra manera", expresó.

"Me gustaría que se termine la corrupción. Si se terminara tendríamos mejor educación y mejor seguridad. ¿Sabés la cantidad de argentinos que viven afuera, que están bien, y añoran vivir acá? Es muchísimo", agregó.

Luego de los comentarios de la conductora de La Rubias (NET TV), el periodista volcó a sus redes sociales toda su bronca. "Nefasta", fue la expresión que utilizó Rial al compartir una nota de Big Bang News, el sitio creado por el periodista, para exponer la opinión de la hija de Mirtha.

Ayer, durante un móvil en LAM, Rial amplió su concepto sobre Tinayre: "Hablan desde el sillón con todas las comodidades. Opinan de cualquier cosa, total tiene la panza llena", disparó contundente.

Recordemos que no es la única estrella de la farándula con la que Rial se cruzó en los últimos días. El periodista volvió a criticar a Susana Giménez y vaticinó que su regreso al teatro será un "fracaso". Consultado sobre este tema, la diva fue categórica: "Pero que se vaya a la mierd...", expresó, coronando su declaración con un gesto de "fuck you" y agregando: "¡Mirá Rial, mirá!".

Ante la sorpresiva reacción de Susana, que generó gran repercusión en los medios, Rial recogió el guante y compartió a través de sus stories de Instagram la captura de pantalla en la que se puede leer el exabrupto de su colega. "Una lady", expresó junto al sticker de una bruja.