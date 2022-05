Sofía Gala reveló que padece serios problemas de ansiedad: "Me cuestan las..."

Sofía Gala acaba de ganar su primer premio Martín Fierro a Mejor Actriz de Reparto. La estatuilla vino como consecuencia de su excelente papel en El Tigre Verón, la serie protagonizada por Julio Chávez que se se emitió por El Trece y TNT y por su rol de madre en Apache, la producción de Telefe que cuenta la vida de Carlos Tevez.

"Muchas gracias APTRA, a las productoras que confiaron en mí. Gracias a los directores, a los compañeros que están delante y detrás de cámara porque este trabajo es colectivo. Quiero compartirlo con mis compañeras de terna, un honor estar nominadas con ustedes”, fueron las palabras que utilizó cuando subió al escenario del Hilton.

Además, Sofía Gala no perdió la oportunidad para hacer una dedicación muy especial que incluyó a Moria Casán: "Y quiero compartirlo con mi mamá, con mi tribu: que son mi familia, mis amigos. Con mi hija Helena que me acompañó y con mi hijo Dante y con todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches”.

Sin embargo, días después y en diálogo con Implacables, el programa de Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve, la actriz contó lo difícil que fue tener que recorrer una red carpet y subir a recibir el galardón por un particular motivo.

“Me cuesta, ya lo dije un montón de veces y no tiene nada de nuevo. Me cuesta porque soy una persona ansiosa a la que le cuestan las situaciones sociales y las situaciones en donde tengo que responder preguntas o hacer notas”, confió Sofía Gala.

Además, ante la pregunta de la periodista de Intratables admitió que no fue con expectativas de ganar a los Martín Fierro. “Voy a disfrutar de la nominación y nada más”, sumó.

Esta no es la primera vez que Sofía se refiere al tema. Hace algunos años atrás, la actriz contó que sufre ataques de pánico desde chica: "Me pasó toda la vida, a veces con más o menos intensidad. Me cuesta relacionarme con la gente. Por eso ando con los auriculares todo el tiempo. Cuando estoy en el subte o en la calle me pongo mal, no lo controlo”.

Moria Casán también habló sobre el tema en aquel entonces y aseguró que Gala padece esto desde hace años. "Estuvo mucho tiempo aislada y, cada vez que salía a la calle, transpiraba, creía que se moría. Pasamos momentos muy duros. Una vez la acompañé a un desfile y le digo 'fuerza, fuerza, fuerza' porque no podía salir a la pasarela”, contó la diva en el pasado.