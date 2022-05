La jugada propuesta de Cinthia Fernández a Martín Baclini: “No acepto un no como respuesta"

Cinthia Fernández y Martín Baclini están separados desde el 2020, pero al parecer las cosas no estarían terminadas del todo, ya que se dieron una incontable cantidad de idas y vueltas en dos años.



La relación se había puesto muy tensa en el último tiempo y la panelista pasó del amor al odio en un abrir y cerrar de ojos. Llegó a asegurar que era el gran amor de su vida, pero a la vez lo trató de “busca fama” y “trepador”.



No obstante, el tiempo parece haber curado las heridas y descomprimido la tensión que había entre ellos, tanto es así que Cinthia Fernández llegó a reconocer que volvería con Baclini, a pesar de que él había intentado formalizar otras relaciones.





Ahora, como para dejar en claro que aún siente cosas por Martín Baclini, Cinthia Fernández decidió tomar la iniciativa y le dejó un picante comentario en tono de propuesta en el Instagram al empresario.



En la publicación de Baclini se lo puede ver como Dios lo trajo al mundo, para lucir sus últimos tatuajes que lleva en la piel. “¿Querés ser mi novio de nuevo? ¡NO ACEPTO UN NOOOOOO! Qué bueno estás, mi león”, le comentó Cinthia.



No parece tan descabellada la posibilidad de una vuelta de la pareja, ya que siguieron frecuentando y manteniendo un diálogo amistoso. Incluso, siempre amagaron con darse una nueva oportunidad.





“Él es una caja de sorpresas. Lo he dicho muchas veces: él a mí me encanta, es el gran amor de mi vida”, expresó, muy enamorada, Cinthia Fernández hace un tiempo.



De hecho, hace unos meses, contó que había ido a su casa. “Chicos, hoy viene Baclini a casa. Lo único que digo, lo dejo picando, estaba esperando que se corte su relación. Me enteré hace poco que se había separado”, comentó con picardía.