Así es el majestuoso hotel en el que se casarán Martín Redrado y Lulú Sanguinetti en Italia

Tras años de turbulencias, de denuncias cruzadas en el plano público y también en los tribunales, de acusaciones picantes y filosas, Martín Redrado ejecutó un paso decisivo para desterrar para siempre a Luciana Salazar de su cotidianidad.

Claro que los problemas no cesaron entre el economista y Luli Pop, de hecho siguen latentes, porque cada día florecen nuevos escándalos, como la denuncia de la blonda del abandono del político del pago de la mantención de sus óvulos congelados en Estados Unidos.

Ni hablar de toda la guerra que se desató con Lulú Sanguinetti, quien tomó partido por Redrado y armó una serie de declaraciones muy picantes contra Salazar, a quien la tildó de cizañera, de no soltar el pasado e incluso de faltar a la verdad con sus acusaciones contra el ex ministro de Economía.

Lo cierto es que estas batallas sacudieron la pareja de Lulú y Martín, al punto que se rumoreó que se habrían planteado la posibilidad de cancelar su compromiso, ese pacto que sellaron para casarse en breve. No obstante, los torbellinos se disiparon y los tortolitos ajustan detalles de la boda.

Ahora el foco se direccionó a la organización de este evento impresionante, que se celebrará el 18 de julio en Italia y en un recinto magnánimo, porque se filtró el nombre del hotel en el Lago Di Como. Así, Karina Iavícoli describió: “Dura entre tres y cuatro días. Este sería el posible lugar, se le pregunté a Lulu y no me lo desmintió. Se llama Villa d'Este”.

La panelista de Socios del espectáculo agregó más detalles de ese alojamiento de alta alcurnia, con instalaciones siderales que rayan con lo estrambótico y sostuvo: “El hotel es espectacular. Tiene 152 habitaciones, los invitados son entre 150 y 200, no todos van a parar en este hotel".

En cuanto a la zona en la que se emplaza el predio, Karina contó: “La vista sobre el lago, cerca de la casa de George Clooney. Es impresionante. Me metí para ver si podía reservar una habitación, y no se puede. Eso es lo que me hace pensar que ya está todo ocupado…".

Claro que la elección de este espacio no se trata de una casualidad, dado que en ese lugar se ha alojado en infinidad de ocasiones Redrado, por su trabajo como asesor económico. Por eso, Iavícoli añadió: “Se caracteriza por ser el centro de reuniones de financistas. Puede ser que Redrado ya estuvo ahí”.