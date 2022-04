Cómo fue la propuesta de casamiento de Martín Redrado a Lulú Sanguinetti

La actual pareja de Martín Redrado, Lulú Sanguinetti, habría confesado que el economista le propuso casamiento, revelación que surgió de una supuesta conversación entre la empresaria y su peluquero.



Esta revelación se da en el marco del creciente conflicto que el economista mantiene con Luciana Salazar, quien lanzó explosivas acusaciones en su cuenta de Instagram, denuncia amenazas que vinculó con su ex pareja.





En cuanto a la actual pareja de Redrado, Adrián Pallares contó: “Se lo vio con Sanguinetti en el Teatro Colón. Con lo cual, lo que quiere decir es que se la mostró a todo el mundo, desde Mirtha Legran al jefe de Gobierno de la Ciudad”.



“En el mismo momento que a Luciana le llega ese mail avisándole que le cortaban el pago del banco de embriones”, agregó el conductor de Socios del Espectáculo.



“En ese mismo momento, mientras ella vivía toda esta crisis y Paula Varela contaba acá que se suspendió el pago y todo lo que le pasó, él iba al Colón con la novia. ¿Y qué le contó la novia de Redrado a un grupo de confianza?”, planteó, por su parte, Rodrigo Lussich.



En cuanto a la supuesta propuesta de casamiento, que aún no se hizo pública, en el programa de El Trece revelaron los detalles de la conversación que mantuvo Lulú Sanguinetti con su peluquero y persona de plena confianza, sobre la propuesta de Redrado.





“Por un lado, dicen que ellos están muy bien. Me cuentan que ella fue a la peluquería y le habría confesado a su peluquero, mientras se hacía iluminaciones y tenía la gorrita puesta, que él le propuso casamiento”, reveló Mariana Brey, sobre la charla reveladora de Lulú.



“Lulú Sanguinetti, la novia de Redrado, mientras Luciana llora la suspensión del tratamiento de fertilidad por que él no paga esa tarjeta, ese débito y ese tratamiento, hace esos posteos durísimos y está con una sensibilidad a flor de piel, él le propone casamiento a su actual novia en un golpe certero a la autoestima de Luli, que no se lo merece”, opinó Lussich.