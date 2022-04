Tras un nuevo enfrentamiento con Martín Redrado, Luciana Salazar se fue del país

En medio de un nuevo escándalo con Martín Redrado, Luciana Salazar se fue esta madrugada de Argentina junto a su hija Matilda. "Mi compañera incondicional. Combinadas hasta el alma", escribió la modelo en su cuenta de Instagram al publicar una foto donde se las puede ver en el sector vip del Aeropuerto. Horas más tarde, la modelo confirmó el destino elegido. "We love NY", escribió junto a la storie.

El viaje se da en un contexto especial, tras una semana donde protagonizó un nuevo cruce con su ex pareja. En las redes sociales estalló contra el economista después de que le llegara un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos, donde decía que Redrado había desestimado el pago del tratamiento.

"Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer", comenzó su descargo. "No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí", agregó.

"Quisiera encontrar fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y recordarlas aún me afecta. Y muchas tienen que ver con la maternidad", sumó. "Siento tristeza y asco a la vez. Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacer cualquiera cosa", denunció la mediática.

"Luciana me llamó anoche muy preocupada y casi que no podía hablar porque le llegó un correo de Estados Unidos donde ella tiene guardado los óvulos, claramente, por una cuestión de fertilidad para en un futuro poder tener familia donde el señor Redrado le declina el pago obstaculizando la futura maternidad de mi clienta", aseguró Yamil Castro Bianchi, abogada de la mediática, quien charló con Radio Gente.