Ana Rosenfeld contó la verdad sobre el contrato de Martín Redrado y Luciana Salazar

La historia de película de Luciana Salazar y Martín Redrado sumó en la última semana un nuevo capítulo. Todo vino a consecuencia de que el economista salió en Socios del Espectáculo a decir que él no tiene ningún vínculo ni es el padre biológico de Matilda y que por consecuencia no tiene ninguna obligación con la hija de su ex pareja.

Seguido de eso se filtraron algunos audios que comprometen al ex ministro de economía y todo señala que fue la nieta de Palito Ortega quien los sacó a la luz para vengarse de los dichos de su ex, y de la noticia de la flamante boda de Redrado con Lulu Sanguinetti, su actual pareja.

En las grabaciones que se dieron a conocer en los últimos días se escucha al economista pedirle a Luciana Salazar la revinculación con la nena de cuatro años. Además, allí se oye también cómo la modelo se niega ante ese pedido.

“Sos inestable para todo, sos inestable para la relación con mi hija, entonces yo no puedo estar con una persona que es inestable. No puedo. Es la segunda vez que la lastimás”, se escucha decir a la rubia en los audios.

Como consecuencia, la nueva interna logró que la actual pareja de Martín Redrado, con quien planea casarse en julio en una mega celebración en Lago Di Como, salió a hablar y acusó a Luciana de despechada: “¿Cuánta más locura y maldad podrá manejar? Cuánto despecho por nuestro casamiento”.

El viernes en el aire de LAM, cuando dieron a conocer la noticia de cómo será la boda de Redrado y Sanguinetti, Yanina Latorre se refirió al polémico contrato que tendrían firmado Luciana y Martín, en el que decía que ninguno de los dos se podía mostrar públicamente con otra pareja hasta su finalización. Además, allí se señalaba que el político tenía que mantener a Matilda hasta su mayoría de edad pasándole una cuota alimentaria a Salazar.

La angelita dio a entender que desde el lado de Martín Redrado aseguran que ese contrato no se renovó y por consecuencia no estaba vigente. Pero Ana Rosenfeld, allí presente, salió a hablar y contó toda la verdad al respecto.

“Lamentablemente hay muchas cosas que no puedo decir porque están en una instancia judicial… La documentación que tienen la señora Luciana Salazar y Martín Redrado está con absoluta vigencia y validez, más que eso no puedo decir”, reveló la letrada.