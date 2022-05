Tamara Pettinato habló por primera vez del accidente de su hermano Felipe: "Se podría haber evitado si..."

Las llamas se apoderaron de la vivienda de Felipe Pettinato, en un hecho que todavía no se clarificó respecto a su origen, al detonador de semejante incendio. El hijo de Roberto Pettinato logró escapar de ese infierno, pero no así su médico, Melchor Rodrigo, que falleció en el departamento de Belgrano.

Todo el incidente se encuentra en plena investigación, porque escasean las precisiones de lo que aconteció en el interior de esa morada. Mientras que el heredero del afamado conductor se encuentra internado en un centro psiquiátrico especializado.

En el sendero de las incógnitas y de una posible responsabilidad de Felipe, el amigo de Melchor, Alejandro López, contó en televisión: “ No van a decir nada abiertamente y menos si no hay pruebas. Pero tengo certezas y estoy igual de seguro que ellos en su interior saben que esto no fue un accidente".

Las dudas abundan, así como escasean las exactitudes. Y en todo este panorama también se focalizó en la reacción de la familia Pettinato y finalmente llegó la primera declaración pública de Tamara, quien siempre intentó acompañar a su hermano en toda su enfermedad.

Lo cierto es que la panelista de Radio Con Vos enfrentó los micrófonos de los cronistas que montaron guardia en Palermo, para tratar de conseguir su visión de todo lo que atañe a este incendio voraz, que destruyó la vida del médico, y la encontró.

Tamara compartió su semblante y el de su clan familiar al sostener: "Estamos todos muy tristes, muy shockeados. Es un día a día para ver cómo sigue esto. Hay una investigación, pero de eso no podemos decir nada".

En cuanto a la devastación que se desató en el entorno del neurólogo, Pettinato opinó: "Es una situación muy triste para la familia, para la de Melchor también Ellos eran muy amigos, por eso dije que es una situación muy triste para toda la familia porque lo conocíamos”.

Además, la hija de Roberto añadió: “A los familiares de Melchor les mandé mis condolencias y estamos a disposición. Así como nosotros estamos tristes, ellos están devastados".

Y por último, la blonda direccionó las responsabilidades en el Estado: "En estas situaciones te terminás ayudando, entre familias que pasaron por lo mismo. Te aconsejan más que el Estado, que es quien debería estar ahí para ayudarte. Si funcionara bien la ley (de salud mental), esto se podría haber evitado".