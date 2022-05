¿Qué le pasa? El drama que le impide trabajar al novio de Morena Rial

Hace unos meses que para Morena Rial todo son postales románticas y armonía familiar. Porque en Córdoba, la provincia donde la actriz decidió afincarse hace un tiempo con su hijo Francesco, conoció a Maximiliano Bertorello, un cantante de cuarteto que se hace llamar “El Maxi”.

En marzo, la hija de Jorge Rial anunció que estaban de novios y, a las semanas, descubrió que estaba esperando un hijo suyo. Y mientras marcha viento en popa la historia de amor de los chicos, un inconveniente apareció en el horizonte de la pareja, que espera ansiosa y llena de entusiasmo la llegada del bebé.

Fue More quien despertó la alarma entre sus seguidores y los fans de Maxi cuando publicó una historia en su cuenta de Instagram brindándole apoyo a su novio, que atraviesa un problema de salud que le impide seguir adelante con su agenda de shows.

"Mi amor, deseo que todo salga excelente y que tengas una pronta recuperación, te amo mucho. Te amamos papi, acá estoy siempre", escribió la hermana de Rocío junto a una foto de los dos, dejando la incógnita en el aire.

¿Qué le pasó a Bertorello? Lo peor que le puede pasar a un cantante: sufrió un episodio sobre el escenario que lo dejó mudo por completo. "Estoy bien, el lunes 23 me operan de la garganta", aclaró Maxi cuando le preguntaron del sitio Diario Show.

Según comentó el cordobés, el jueves 19 de mayo, luego de dar un show, tuvo un inconveniente con su garganta. “Me quedé sin poder hablar por la inflamación de las amígdalas. Mi doctor de cabecera decidió intervenirme”, contó.

Por lo pronto, Bertorello cuenta con el gran soporte emocional que le brinda su novia, que continuamente le expresa su amor en redes, donde hace unos días mostró una imagen de la ecografía de su futuro hijo.

“Gracias por tu amor, por darme toda la seguridad y demostrarme día a día que todo lo que nos propongamos vamos a lograrlo. Te amo, sos todo en mi vida. Tenemos una hermosa familia y un hermoso bebe que viene en camino. Te amamos, papi lindo”, expresó More, quien transita su segundo embarazo.

"Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", explicó la hija de Jorge Rial en diálogo con LAM.

Además, contó cuál fue la reacción de su padre al enterarse de la noticia. "Mi papá quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, se lo dijo Francesco porque yo le había explicado que tengo un bebé en la panza", indicó la joven, que poco antes de darse cuenta de que iba a ser mamá otra vez se había sometido a una liposucción.