Morena Rial reveló la nueva cirugía a la que se sometió antes de enterarse que estaba embarazada

A mediados de abril, Morena Rial anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. "Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", explicó la hija de Jorge Rial en diálogo con LAM (América).

Además, contó cuál fue la reacción de su padre al enterarse de la noticia. "Mi papá quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, se lo dijo Francesco porque yo le había explicado que tengo un bebé en la panza", detalló.

Días más tarde, Morena reveló cómo decidirá el nombre del nuevo bebé: "Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi. Los nombres de mi papá no son muy lindos, así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo", explicó durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Ahora, en diálogo con sus seguidores de Instagram, la influencer contó que la está pasando "horrible" por las náuseas y contestó las preguntas de sus fans.

"¿No es molesto hacerte la liposucción y luego embarazarte?", le preguntaron a Morena. "No, mi hijo es lo más lindo. Ya voy a tener tiempo de poder hacerme otra", sentenció en relación a la última cirugía estética a la que se había sometido hace apenas unos meses atrás.