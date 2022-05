Así están hoy los hijos de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Matías Camisani sorprendió a todos el pasado fin de semana cuando reveló que no tiene vínculo cercano con su ex mujer y madre de sus hijos, Dolores Barreiro, y hasta confesó que mantiene una relación distante con los chicos.



Como invitado en PH Podemos Hablar, el ex modelo había contado que no puede tener una relación de amistad con su ex mujer y que, si bien pasa tiempo con sus hijos más chicos, con los adolescentes es distinta la cuestión.



“Ellos viven con la madre. Los más chiquitos vienen a casa los fines de semana y se quedan conmigo. Los que ya son más grandes no tanto, porque son adolescentes y tienen otros planes los sábados y domingos”, contó Matías.





Por su parte, Dolores Barreiro regresó de sus exóticas vacaciones en Malasia junto a su novio Santiago Gómez Romero y se reencontró con sus cinco hijos, fruto de los 22 años que estuvo en pareja con Camisani.



Una vez en Buenos Aires, Dolores Barreiro compartió fotos junto sus tres hijos más grandes, Valentino, Milo y Salvador, los que, según contó su padre, son los que menos tiempo pasan con él por una cuestión de planes propios de su edad.



Valentino es el primer hijo de Dolores Barreiro y Matías Camisani, tiene 21 años y sueña con dedicarse a la producción musical. En su canal de Youtube tiene varios videos cargados de música instrumental trap, dark y distintos géneros.





Salvador, el segundo de sus hijos, tiene 18 años y, según parece, quiere seguir los pasos de sus padres, ya que hace tiempo se animó a aparecer junto a su mamá en la producción de un conocido banco.



En cuanto a Milo, tiene 16 años y es notablemente el más parecido a Matías Camisani, su padre. De hecho, posee un corte retro, con lo que su imagen es el vivo retrato de cómo lucía su papá en sus comienzos como modelo.