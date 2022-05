Separado, Matías Camisani contó con quién viven los hijos que tuvo con Dolores Barreiro

Matías Camisani pasó por PH Podemos Hablar y habló de la tensa relación que mantiene con su ex mujer, Dolores Barreiro, y cómo ese vínculo dificulta a su vez la conexión con sus hijos, a quienes no ve tanto como quisiera.



Andy Kusnetzoff invitó a pasar al punto de encuentro a quienes podían mantener una relación de amistad con una ex pareja. Si bien Camisani avanzó, aclaró que no era su caso con Dolores Barreiro, con quien prefería tener una distancia.





Asimismo, el modelo comentó cómo es su relación con sus hijos a raíz de esta tensión que hay entre él y su ex mujer: ellos son padres de Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra.



“Ellos viven con la madre. Vienen los fines de semana a mi casa. Los más chicos vienen siempre. Los más grandes, como son adolescentes, tienen otros planes”, contó Matías, con una sonrisa que dejó entrever que algo más había para decir.



Estrictamente a su relación con Dolores, Matías comentó: “Creo que se puede ser amigos, pero no sé si es mi caso. Conozco muchos casos que funcionan muy bien como ex parejas, pero hay otros en los que no”.



Ante la insistencia de Andy, que volvía a preguntarle si no mantenían un vínculo de amistad, él respondió: “No, amigos no. Somos padres de nuestros hijos. Los dos estamos en pareja, cada uno por su lado y estamos bien así”.





Matías Camisani y Dolores Barreiro estuvieron juntos durante 22 años y si bien el actor reconoce que la distancia después de tanto tiempo “es rara” también acepta que “a veces es necesario que sea así”.



“Estoy en pareja y me doy cuenta que por proteger a mi pareja, prefiero tener una relación distante. Es una situación que se da espontáneamente. Me parecía raro proponerme tener una buena relación”, concluyó.