Romina Gaetani contó que hizo con Pampita cuando se rumoreó qué la engañó con Benjamín Vicuña: "La llamé y media hora estuvimos hablando"

Romina Gaetani protagonizó Herederos de una venganza en 2011, interpretando a Mercedes Leiva. En la tira, la actriz era una mujer que vuelve a su pueblo tras pasar un breve tiempo en la cárcel, y debe enfrentarse a todo tipo de críticas y miradas negativas.

Luciano Castro, Marcela Kloosterboer, Federico Amador y Benjamín Vicuña fueron los actores principales con los que compartió el set en la producción que realizó Pol-ka y se vio en el prime time de El Trece, convirtiéndose en uno de los éxitos de ese año.

Ayer viernes, Romina visitó el programa LAM y trató de recordar sus papeles más emblemáticos como Chiquititas, Soy gitano y La 1-5/18, entre otros.

“Yo hacía pareja con Luciano Castro y éste (por Vicuña) era el marido malo, nunca lo besaba. En un momento que estábamos bien, plano lejos, abierto. ‘Acción’, un beso, un beso, un beso. Lengua, no”, empezó recordando la actriz.

“¿Quedó en el beso, no? ¿No pasó a mayores? Porque siempre hubo un comentario, que Gaetani se morfó a Vicuña”, le preguntó Ángel de Brito. “Hablé con Caro, todo”, respondió Romina, hablando de Pampita, que en ese momento estaba en pareja con Benjamín.

“Tengo buena onda con Pampita porque tenemos amigas en común. Estuvimos media hora larga hablando. Fue la conversación de dos mujeres hablando de hombres, y cómo estás vos, y cómo estoy yo. ¿Por qué esta cosa que siempre nos ponen a nosotras, o a mí que siempre me pusieron en ese lugar de roba maridos, y me comí varios garrones por eso? Yo no soy de salir a decir, dejo que las cosas que caigan por su propio peso y que cada uno se haga cargo del marido que elige o de la mujer que elige”, explicó Romina.

Romina también declaró en LAM un hecho muy fuerte con respecto al reconocido actor, que lo compromete gravemente en caso de que lo confesado sea verídico.

Desde gritos hasta golpes en la mesa y acusaciones de adicción, según Gaetani lo que sufrió por parte de Arana fue un montón. Lo que más le afectó, según Romina, fue una frase: “Sos una puta falopera. Si fueras hombre, te cagaría a trompadas”.