La ex mujer de Christian Sancho rompió en llanto y explotó contra el actor: "Despojó a su hijo de..."

Vanesa Schual, la ex pareja de Christian Sancho, rompió en llanto en el programa Intrusos al acusar al actor de haber abandonado a Gael, el hijo que tienen en común y de haberse llevado ahorros de la familia.



“Desapareció en febrero. Abandonó la casa y nos dejó económicamente insolventes”, contó Vanesa sobre el drama que está viviendo, en diálogo con el programa de América TV.





“Estábamos ahorrando plata para irnos a vivir a otro país, pero un día se fue y se llevó los 20 mil dólares que teníamos guardados en la caja fuerte”, agregó.



No sólo eso, sino que todavía le faltaba revelar la peor parte de la historia, que tiene que ver con la parte humana y el destrato para con su hijo. “Lo ve cada 12 días y sólo pasa con él 2 horas”, comentó Schual.



“Despojó a su hijo de su vida por completo. Gael la está pasando mal. Con 12 años, se tiene que enterar lo que hace su padre mediante Instagram, sino no se entera”, explicó.



Además, como si todo esto fuera poco, la ex mujer del Christian Sancho dio a conocer el increíble y repudiable motivo que el actor le expuso sobre por qué no lleva a su hijo a su actual casa.





“Le digo que pase más tiempo con Gael, que vayan a la casa de él, y me dice que nosotros vivimos como reyes en un barrio privado y que él vive conmigo como un pordiosero”, reveló Vanesa sobre una charla que mantuvo con Sancho.



Por su parte, el actor anunció, a cuatro meses de formalizar su relación, que se casará con Celeste Muriega, pese a que en el mundo del espectáculo se creía que sólo se trataría de un fugaz romance de verano.