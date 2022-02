Cómo es la relación de Celeste Muriega y Christian Sancho a un mes de salir: “Somos una pareja…”

No hay muchas dudas de que Christian Sancho y Celeste Muriega son la pareja del verano, dado que como nos tienen mal acostumbrados la farándula argentina, esta temporada no se formaron muchas parejitas.

Desde que fueron descubiertos muy acaramelados en las calles del barrio Porteño de Palermo, los compañeros de Sex dieron mucho de que hablar. Primero tratando de evitar a la prensa y de dar declaraciones al respecto y luego, pocos días después, mostrando su apasionado romance frente a todos.

Tanto alimentaron a los medios especializados en espectáculo, que el pasado jueves, en Nosotros a la mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez en la pantalla de El Trece Christian Sancho y Celeste Muriega volvieron a generar una pequeña polémica, pero muy reveladora.

En comunicación con el programa y en pleno diálogo con el conductor, el modelo dejó en evidencia lo “hasta las manos” que está con la bailarina: Es lo mejor que me pasó en este verano y la realidad es que lo estamos pasando genial. Ella me hizo mucho bien y me dice que le pasó lo mismo conmigo, así que estamos muy felices. Fue mágico encontrarla y haberme enamorado de ella”.

Pero lo más inesperado de aquella conversación fue cuando Sancho, sin pensarlo, admitió que con Celeste Muriega tienen una relación abierta, algo que a ella no le gustó mucho por lo que parece y le paró la mano en televisión.

"Si las dos personas queremos no hay que tenerle miedo a nada. Ni siquiera a incorporar personas. Esto es así, libertad y respeto absolutos por lo que queremos ambos”, confió él.

Ante tal declaración, el Pollo Álvarez interrumpió el relato del actor para darle la palabra a Carlos Monti, quien estaba recibiendo mensajes de la mismísima Celeste Muriega.

"Decile que no mienta. Él quiere pareja de a dos. Yo se lo plantee para saber y él me sacó carpiendo”, disparó Monti dándole voz a la bailarina y aclarando que utilizó un otro calificativo irreproducible por el horario.

“Uno nunca sabe. Obviamente que ahora hace muy poco que estamos y no necesitamos nada, pero el día de mañana, si hace falta, por qué no”, quiso aclarar Christian.